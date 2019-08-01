Баскетбольная команда до 18 лет потерпела 4-е поражение подряд

Мужская сборная Армении по баскетболу до 18 лет продолжает серию поражений.

Как передает «Арменпресс», на чемпионате Европы до 18 лет в дивизионе "С" сборная Армении играла со сборной Сан-Марино. Воспитанники Арега Ватяна вновь проиграли - на этот раз со счетом 60: 72.

Сборная Армении в этой подгруппе чемпионата Европы имеет лишь поражени. Она поочередно уступила Гибралтару, Албании и Мальте.