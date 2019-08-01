Раскрыта преступная группа, организующая незаконную миграцию: СНБ

Служба национальной безопасности РА в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в рамках осуществления функций, направленных на борьбу с незаконной миграцией, выявила преступную группу, занимающуюся организацией незаконной миграции. Как передает «Арменпресс», СНБ сообщает, что согласно полученным предварительным данным, группа лиц, проживающих в Республике Ирак, по предварительному сговору, с использованием поддельных документов для получения надлежащего разрешения на транзит через территорию Армении, организовала незаконную миграцию ряда граждан Ирака, получая от каждого из них по 12 тысяч евро.

Преступная группа передала им билеты на рейсы Эрбиль - Ереван и Ереван – Стамбул - Эрбиль, договорившись, что они на самом деле не вернутся в Ирак, а незаконно отправятся из Армении в Европу. Согласно разработанному плану, эти лица пересекли государственную границу Армении по своим законным паспортам - паспортам граждан Ирака, а в нейтральной зоне аэропорта, используя заведомо фальшивые испанские и французские паспорта и оформленные по их данным талоны на посадку, попытались сесть в самолет, направляющийся в Вену, однако сотрудники СНБ РА раскрыли преступление, и незаконная миграция была пресечена.

Указанные граждане Республики Ирак по подозрению в совершении преступления, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса РА, были задержаны и привлечены в качестве обвиняемого, а в качестве меры пресечения было избрано личное поручительство. Кроме этого, двое граждан Армении, один из которых, возможно, имеет отношение к организации незаконной миграции граждан Ирака, тем же путем организовали незаконную миграцию группы граждан Армении в Европу. В частности, в нейтральной зоне аэропорта, используя фальшивые свидетельства о греческом положении и оформленные по их данным талоны на посадку, указанные граждане пытались сесть в самолет, направляющийся в Барселону, однако сотрудниками СНБ РА были подвергнуты приводу. В отношении последних применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, проведены соответствующие следственные действия.

В ходе обыска в местах проживания организаторов были обнаружены испанские виды на жительство и самоклеющиеся визы для въезда в Грецию. Указанные лица были подвергнуты приводу и задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса РА.

За совершение видимых преступлений в следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА. Обвинение предъявлено пяти лицам. Ведется следствие.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.