США ввели санкции против главы МИД Ирана

США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

В администрации Трампа отметили, что Зариф стоит во главе иранской пропаганды и дезинформации относительно ядерной программы страны, передает ТАСС. Также чиновники считают, что министр покрывает преступления властей Ирана против собственного народа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Власти США больше не намерены рассматривать Зарифа как контактное лицо со стороны Ирана. Они хотят вести переговоры с другими представителями страны.

Сам министр написал в Twitter, что санкции никак не смогут повлиять ни на него самого, ни на его семью. Он поблагодарил США за то, что страна считает его «огромной угрозой для своих интересов».