“Айастани Анрапетутюн”: 2 августа в Доме-музее Чаренца откроется выставка предметов домашнего обиход

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Почти все предметы домашнего обихода, хранящиеся в Доме-музее поэта, индийского, японского, китайского и персидского происхождения. Из экспонатов личной коллекции можно предположить, что у него был исключительный вкус. 2 августа в Доме-музее Чаренца откроется выставка предметов домашнего обихода поэта, которая позволит поклонникам Чаренца заглянуть по ту сторону красной ленты запрета и поближе ознакомиться с его тонким вкусом и предпочтениями. Будут представлены образцы основной экспозиции, фондовые предметы, которые посетитель никогда не видел, и несколько новых экспонатов из личных вещей поэта, хранящихся в фонде Анаит Чаренц”.