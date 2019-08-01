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“Айастани Анрапетутюн”: 2 августа в Доме-музее Чаренца откроется выставка предметов домашнего обиход


Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Почти все предметы домашнего обихода, хранящиеся в Доме-музее поэта, индийского, японского, китайского и персидского происхождения. Из экспонатов личной коллекции можно предположить, что у него был исключительный вкус. 2 августа в Доме-музее Чаренца откроется выставка предметов домашнего обихода поэта, которая позволит поклонникам Чаренца заглянуть по ту сторону красной ленты запрета и поближе ознакомиться с его тонким вкусом и предпочтениями. Будут представлены образцы основной экспозиции, фондовые предметы, которые посетитель никогда не видел, и несколько новых экспонатов из личных вещей поэта, хранящихся в фонде Анаит Чаренц”.




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