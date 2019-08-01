“Айастани Анрапетутюн”: Кончина Ерванда Казанчяна - большая потеря для армянской культуры

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “В армянском театральном искусстве Ерванд Казанчян был продолжателем дела известных театральных деятелей Вардана Ачемяна и Грачья Капланяна. В разных театрах республики он поставил более 150 постановок. Как он сам скромно говорил: “Из этих 150-ти спектаклей есть 5-6 спектаклей, за которые мне не стыдно, другие просто спектакли”. О Ерванде Казанчяне еще долго будем говорить... Это огромная и колоритная потеря нашей культурной жизни. Он на протяжении многих лет с присущей ему преданностью помогал Детскому театру Спитака, они каждый год выступали на сцене возглавляемого им театра. Дети называли его дедушкой Ервандом, и он полностью взял на себя обязанности дедушки этих детей.

“Эти малыши осиротели ... Я говорю от их имени: “ Спасибо, наш любимый дедушка … “, - сказал член Союзов кинематографистов Армении и России Роберт Матосян.