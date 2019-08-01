“Айастани Анрапетутюн”: Субвенциальные программы будут реализованы по новому принципу

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Для областей важной и приоритетной задачей является равномерное развитие общин. С этой целью с прошлого года правительством РА осуществляются субвенциальные программы, направленные на развитие экономических и социальных инфраструктур общин, в основе которых лежит новый формат параллельного сотрудничества община – государство. Процесс будет вестись так: община представит программу, и если она касается социальных инфраструктур, то община выделит 60% требуемой суммы, а государство – 40.

В эту программу уже включена укрупненная община Амасия Ширакской области с населением в 6 тысяч человек и с 9 населенными пунктами.

По словам главы общины Джеммы Арутюнян, в рамках субвенциальных программ община -государство в 7 населенных пунктах будут установлены солнечные батареи. Кроме этого, в этом году уже утверждена “Программа развития стратегического сельского хозяйства Север - Юг”, согласно которой на пастбищах всех населенных пунктов будет осуществлено водоснабжение и также будут благоустроены полевые дороги”.

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