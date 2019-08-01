“Айастани Анрапетутюн”: Как стать инвестором и без рисков получать прибыль

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Глава компании по развитию проектов, осуществляющей инвестиции в Украине, Тигран Карагезян предлагает внести вклад в строительство жилого дома и получить прибыль посредством ценных бумаг, называемых целевыми облигациями. Некрупные инвесторы, у которых нет много денег, смогут купить одну облигацию по себестоимости. Таким образом, на начальном этапе они вносят вклад в 1 кв. м конкретного строения. А на промежуточном или завершающем этапе строительства смогут продать ее, получив существенный доход, больше, чем доход, получаемый от депозита.

Например, если предположить себестоимость квадратного метра составляет 700 долларов, то инвестор в конечном итоге получит 1000 долларов. “При этом он ничего не делает, только должен выбрать, где делать инвестиции”, - сказал Т. Карагезян. Он добавил, что сейчас в Украине 50% жилого строительства финансируется ценными бумагами с целевыми облигациями. А для внедрения этой системы в Армении, в первую очередь, должен быть разработан соответствующий законопроект. В этом вопросе Т. Карагезян готов предоставить свой опыт. Он был одним из создателей проекта соответствующего закона по ценным бумагам на Украине и способствовал его принятию”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.