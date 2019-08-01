“Айастани Анрапетутюн”: Требование о происхождении свежего мяса с бойни будет обязательным

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “С 1 августа 2019 года в пунктах общественного питания и в с 15 января 2020 года для всех операторов пищевой цепи требование о происхождении свежего мяса с бойни будет обязательным.

Достаточно ли скотобоен для удовлетворения спроса на свежее мясо?

Из подконтрольного правительству Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов мы узнали, что “количество действующих в республике скотобоен достаточно для удовлетворения спроса на свежее мясо объектов общественного питания и госзаказа”. Кстати, с сегодняшнего дня Инспекционный орган начинает мониторинг всех крупных объектов общественного питания республики для проверки достоверности происхождения свежего мяса со скотобойни. Объекты, не имеющие документов, подтверждающих происхождение мяса со скотобойни, будут нести административную ответственность, установленную законом”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.