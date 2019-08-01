Европейские индексы - 31-07-19

МОСКВА, 1 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.34% и составил 12189.04 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.14% и составил 5518.90 пункта, британский FTSE снизился на 0.78% и составил 7586.78 пункта, а российский RTSI вырос на 0.53% и составил 1360.04 пункта.