Европейские индексы - 31-07-19
МОСКВА, 1 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.34% и составил 12189.04 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.14% и составил 5518.90 пункта, британский FTSE снизился на 0.78% и составил 7586.78 пункта, а российский RTSI вырос на 0.53% и составил 1360.04 пункта.
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- 08:57 Цены на драгоценные металлы снизились - 31-07-19
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