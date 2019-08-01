Цены на цветные металлы - 31-07-19

ЛОНДОН, 1 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 31 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.44% и составила 1807.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.38% и составила 5950.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.16% и составила 1991.00 долларов США, цена на никель выросла на 2.35% и составила 14380.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.68% и составила 17260.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.50% и составила 2423.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.17% и составила 26455.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 26500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.