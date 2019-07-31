Президент «Лилля» подтвердил переход Пепе в «Арсенал»

Президент «Лилля» Жерар Лопес подтвердил информацию о предстоящем переходе нападающего Николя Пепе в лондонский «Арсенал», сообщает Арменпресс со ссылкой на Champion.com.

«Николя принял решение самостоятельно. Думаю, официально о трансфере будет объявлено в ближайшие 24 часа. Сумма фиксированная – € 80 млн. Если бы мы ещё немного затянули переговоры, то получили бы пять или шесть аналогичных предложений. После беседы с Нико и его агентом мы сфокусировались на определённых клубах – двух проектах, которые интересовали игрока», — цитирует Лопеса Get French Football News со ссылкой на RMC.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором Пепе позирует в футболке «Арсенала» после медицинского обследования.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник забил 23 гола и отдал 12 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. В списке бомбардиров Лиги 1 он занял второе место, уступив только Килиану Мбаппе, забившему 33 мяча.