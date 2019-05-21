Предстоящие на 1 августа мероприятия
21:21, Июль 31, 2019
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16:01, 22.07.2019
Заявления Китая и России в связи с Ираном повлияют на расчеты США
16:07, 24.06.2019
Востоковед не ожидает от Ирана уступок, а от США резких шагов
- 21:29 Президент «Лилля» подтвердил переход Пепе в «Арсенал»
- 21:21 Предстоящие на 1 августа мероприятия
- 21:12 В Гюмри начнутся работы по созданию автотаможни
- 21:05 На КПП “Баграташен” задержаны 2 граждан России, разыскиваемых на родине
- 21:02 Правительство выделит еще 6 млн драмов для перевозки граждан Армении из Египта в Ереван
- 20:51 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 67 случаев преступлений
- 20:44 31 июля село Гош посетило около 2000 туристов: Никол Пашинян сделал запись
- 19:36 Шюррле стал игроком «Спартака» на правах аренды
- 19:15 Премьер посетил Калаван, откуда отправляется в Дпрабак с жителем этого села
- 18:34 Чехия готова развивать сотрудничество с Арменией в оборонной сфере
- 17:59 Предстоящие на 1 августа мероприятия
- 17:57 CNN: "Король лев" заработал $1 млрд в мировом прокате
- 17:53 Панихида по Ерванду Казанчяну состоится в церкви Святого Ованеса
- 17:52 Вышел трейлер нового фильма Мартина Скорсезе
- 17:51 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-07-19
- 17:50 Азиатские индексы - 31-07-19
- 17:36 Президент Арцаха провел расширенное совещание
- 17:33 Пашинян ознакомился с туристической инфраструктурой села Калаван
- 17:27 Зограб Мнацаканян коснулся роли Армении и МГ ОБСЕ в урегулировании нагорно- карабахского конфликта
- 17:21 В Канне вводят экологические ограничения в отношении круизных судов
- 17:08 Грузия выбрала фильм для борьбы за премию "Оскар"
- 17:02 Глава МИД Республики Арцах провел встречи с австралийскими парламентариями
- 16:55 Путин распорядился подключить Минобороны к тушению пожаров в Сибири
- 16:55 Внешняя политика Армении очень проармянская: Зограб Мнацаканян
- 16:53 Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
- 16:36 Бако Саакян принял защитника прав человека Армении АрманаТатояна
- 16:28 Зограб Мнацаканян коснулся отношений Армения – ЕС
- 16:26 Нейрофизиологи из США научились "подслушивать" мысли человека
- 16:22 Останки легендарного грабителя банков решили эксгумировать
- 16:20 Доходы госбюджета Армении увеличились на 152 млрддрамов
- 16:09 Дети из приграничных сел в Ереване: инициатива Анны Акопян
- 15:57 Следующий раунд торговых консультаций Пекина и Вашингтона состоится в сентябре в США
- 15:50 Арцрун Ованнисян опубликовал фото процесса предоставления питания в воинских частях
- 15:43 Акоп Аршакян провел производственное совещание
- 15:38 Должностные лица МО РА и АО Арцаха посетили ряд воинских частей
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