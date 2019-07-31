В Гюмри начнутся работы по созданию автотаможни 

С целью перенесения процесса растаможки автомобилей в Гюмри, правительство рассмотрит вопрос о внесении изменений в закон Армении «О государственном бюджете Республики Армения на 2019 год», увеличив доходы и расходы на 181 млн драмов. Как сообщает Арменпресс, проект решения включен в повестку дня заседания правительства, которое состоится 1 августа.

Согласно обоснованию, в результате беспрецедентного увеличения импорта транспортных средств из стран, не являющихся членами ЕАЭС, в Армению в последнее время в таможенном управлении номер 2 в Норагавите (отдел таможенного оформления автотранспорта) возникают большие очереди.

Планируется построить автотаможню в Гюмри на принадлежащей министерству обороны территории 21,5 гектаров в Гюмри. 4,5 гектаров из данной территории будет выделено на создание центра обслуживания таможенных органов и полиции. По предварительным расчетам, для создания центра и необходимой инфраструктуры будет необходимо около 181 млн драмов.