На КПП “Баграташен” задержаны 2 граждан России, разыскиваемых на родине

30 июля в 15.30 на КПП “Баграташен” был задержан и оттуда доставлен в Баграташенское отделение Полиции РА 27-летний гражданин РФ Михаил Леонтьев. Который с 23 мая разыскивался ОМВД России по городу Урал по обвинению по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, 30 июля в 09.10 на КПП “Баграташен” был задержан и оттуда доставлен в Баграташенское отделение Полиции РА 37-лений гражданин РФ Мелик Г., который со 2 июня 2019 года разыскивался ОМВД России по городу Гуково по обвинению по статье 159 УК РФ (Мошенничество).