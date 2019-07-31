Правительство выделит еще 6 млн драмов для перевозки граждан Армении из Египта в Ереван

Правительство выделит министерству территориального управления и инфраструктуры 5 млн 838,6 тыс драмов для перевозки граждан Армении из Египта. Как сообщает Арменпресс, проект решения включен в повестку дня заседания правительства, которое состоится 1 августа.

Принятие проекта решения обусловлено необходимостью организации еще одного рейса Хургада-Ереван. Согласно проекту решения, предусмотрено выделить ООО «Тарон-Авиа» 12 тыс долларов США - 5 838,6 тыс драмов.

Средства будут выделены из резервного фонда.

25 июля 119 граждан Армении остались в Хургаде из-за отмены рейса Хургада–Ереван OTF 3703. По данным посольства Армении, причиной отмены рейса является то, что армянский туроператор “A&R” не заплатил авиаперевозчику.

Был отменен также рейс, запланированный на 29 июля, и был организован еще один рейс для возвращения граждан.

Правительство Армении ранее выделил 47 млн 198 тыс драмов МИД Армении для организации перевозки граждан Армении из Хургады в Ереван.