За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 67 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 30 и 31 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 67 случаев преступлений, из них 6 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 16 случаев мошенничества, по 11 случаев причинения телесных повреждений и кражи личного имущества, 6 случаев побоев, 5 случаев угрозы убийством, по 2 случая присвоения или растраты, обнаружения наркотиков и самоуправства, по 1 случаю грабежа, умышленного уничтожения имущества, фальшивомонетничества, хулиганства, злоупотребления должностными полномочиями, ношения холодного оружия, неисполнения или ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей лицами, осуществляющими медицинскую помощь и медицинское обслуживание, причинения смерти по неосторожности, нарушения правил охраны труда и подделки документов.

За данный период найдены 2 человека, пропавших без вести, 3 человека, находящихся в розыске, зарегистрирован 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая причинения телесных повреждений и ДТП.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 16 ДТП: 1 человек погиб, 20 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.