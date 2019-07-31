31 июля село Гош посетило около 2000 туристов: Никол Пашинян сделал запись

Находящийся в отпуске премьер-министр Никол Пашинян посетил село Гош. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр сделал запись в связи с визитом на своей странице в Facebook, отметив: «По признанию жителей деревни, сегодня около 2000 туристов посетили село Гош. Эксперты утверждают, что «цель» туриста номер один - тратить деньги.

Деревня Гоша насчитывает около 1300 жителей. Люди в деревне утверждают, что в Гоше нет работы.

P.S. Кому неясен контекст написанного, пожалуйста, посмотрите сегодняшнюю прямую трансляцию из деревни Калаван».

31 июля премьер-министр также посетил Калаван, где ознакомился с программой развития туризма в общине.