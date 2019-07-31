Шюррле стал игроком «Спартака» на правах аренды

Немецкий нападающий Андре Шюррле стал игроком «Спартака». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на СпортБокс, 28-летний футболист будет выступать за московский клуб на правах аренды из дортмундской «Боруссии». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.

Форвард будет выступать за красно-белых под 20-м номером.

Прошедший сезон Шюррле провел в английском «Фулхэме», забив шесть голов в 25 матчах.

В активе Шюррле 57 матчей и 22 гола за сборную Германии. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе национальной команды.