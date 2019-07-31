Премьер посетил Калаван, откуда отправляется в Дпрабак с жителем этого села

Находящийся в отпуске премьер-министр Никол Пашинян посетил село Калаван. Как сообщает Арменпресс, в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр сказал, что он планировал приехать в Калаван сегодня утром, а затем отправиться в деревню Дпрабак, чтобы посетить Агаварта Варданяна.

«Я не знаю, помните вы или нет, скажу, что Агаварт Варданян - один из героев проекта «Герой нашего времени». Я хотел использовать возможность увидеть его. Когда мы закончили программу в парке Роберта, он стоял там. Теперь мы пойдем в гости к Агаварту», - сказал премьер.

Премьер-министр рассказал, что познакомился с Агавартом Варданяном во время предвыборной кампании 2017 года. «У Агаварта и его семьи большая ферма, 120 голов скота», - сказал Никол Пашинян.