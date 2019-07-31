Чехия готова развивать сотрудничество с Арменией в оборонной сфере

Министр обороны Армении Давид Тоноян 31 июля принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Чешской Республики в Республике Армения Бедриха Копецкого. Министр обороны поздравил посла Копецкого с началом его миссии и пожелал ему успехов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Армения, Давид Тоноян отметил, что эффективное сотрудничество в области обороны, в том числе в военно-технической сфере, сложилось в соответствии с политическими отношениями двух стран на высоком уровне. Было подчеркнуто, что после подписания в апреле этого года в Ереване министрами обороны двух стран соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере существует большой потенциал для расширения сфер сотрудничества.

Посол Копецки выразил благодарность за теплый прием и высокий уровень сотрудничества в области обороны и заверил, что чешская сторона готова продолжать развитие сотрудничества в рамках договоренностей, достигнутых между министрами обороны двух стран.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, связанные с региональной безопасностью.