Мероприятия предстоящие 1 августа

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 1 августа, состоится очередное заседание правительства Армении.

Министр юстиции РА Рустам Бадасян примет участие в публичном обсуждении проекта решения правительства “Об утверждении антикоррупционной стратегии Республики Армения и программы мероприятий по ее реализации на 2019-2022 годы”.

В Ереване состоится встреча с известным российским политологом Федором Лукьяновым. Он представит свои наблюдения по теме “Геополитические развития Южного Кавказа”.

С журналистами встретятся члены Ассоциации наземного вещания. Они представят задачи ассоциации, вопросы, существующие в современном информационном поле и свои подходы.

По инициативе директора государственной филармонии Армении Гагика Манасяна осуществляется постановка оперы Иоганна Адольфа Хасе “Тигран Великий”. Сегодня на пресс-конференции докладчики представят подробности. Участвовать будет и всемирно известный американский дирижер армянского происхождения, главный дирижер оперы “Тигран Великий” Джордж Пехливанян.

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