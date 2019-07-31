Азиатские индексы - 31-07-19
ТОКИО, 31 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.86% и составил 21521.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.66% и составил 1565.14 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.67% и составил 2932.51 пункта, а HANG SENG снизился на 1.31% и составил 27777.75 пункта.
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