Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

Вышел трейлер нового фильма Мартина Скорсезе


Netflix показал трейлер нового фильма Мартина Скорсезе "Ирландец". Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса. 

В фильме сыграли Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Как указано в описании трейлера, в "Ирландце" рассказывается история "организованной преступности в послевоенной Америке, показанной глазами ветерана Второй мировой войны Френка Ширана, мошенника и киллера". По данным Deadline, бюджет картины составил $125 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

27 сентября состоится премьерный показ "Ирландца" на Нью-Йоркском кинофестивале. Картина появится на Netflix этой осенью, точную дату выхода сервис пока не сообщает.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации