Панихида по Ерванду Казанчяну состоится в церкви Святого Ованеса

Решением премьер-министра Республики Армения создана правительственная комиссия по организации похорон Народного артиста Армении, режиссера, профессора Ерванда Казанчяна.

Как сообщает Арменпресс, панихида состоится 1 августа с 18:00 до 20:00 в церкви Святого Ованеса в Конде.

Последнее прощание состоится 2 августа, 12:00-14: 00, в Государственном театре музыкальной комедии имени Акопа Пароняна.

Похороны Ервана Казанчяна пройдут на Центральном кладбище.

Народный артист Республики Армения, режиссер, профессор Ерванд Казанчян скончался 30 июля на 83-м году жизни.

Ерванд Казанчян родился 2 июня 1937 года в Ереване. Окончил актерский факультет Ереванского художественно-театрального института. Его учителем был Вардан Ачемян. Работал в Ереванском ТЮЗ, Национальном академическом театре им. Сундукяна, Государственном драматическом театре им. Капланяна. Он был мужем известной актрисы Галя Новенц.

Ерванд Казанчян руководил Ереванским театром комедии имени Акопа Пароняна.