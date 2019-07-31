Президент Арцаха провел расширенное совещание

Президент Республики Арцах Бако Саакян 31 июля провел расширенное совещание с участием предводителя Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви, членами Совета безопасности и представителями политических партий.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, был обсужден ряд вопросов, касающихся внешней и внутренней политики. Особое внимание было уделено организации 7-х Всеармянских летних игр.

Глава государства дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов.