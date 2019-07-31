Пашинян ознакомился с туристической инфраструктурой села Калаван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в село Калаван Гегаркуникской области ознакомился с инфраструктурой для развития туризма. Как сообщает Арменпресс, 31 июля премьер-министр совершил визит в Калаван, вместе с жителем села Робертом Гукасяном посетил гостиничные фома и ознакомился с условиями для туристов. Свой визит премьер показал в ходе прямой трансляции на своей странице в Facebook.

«Сейчас мы находимся в селе Калаван Гегаркуникской области. Сегодня мы решили посетить Калаван, потому что я думаю, что Калаван является одной из деревень, которая имеет какое-то идеологическое значение для новой Армении. Я постоянно говорю об индивидуальном усилии, это пример, когда можно сказать, что индивидуальное усилие, по крайней мере, имеет смысл», - отметил Пашинян.

В беседе с премьер-министром Роберт Гукасян сказал, что у них нет недостатка в туристах, и первый гостиничный дома в деревне открылся в 2013 году. Житель Калавана также рассказал Николу Пашиняну о своих дальнейших планах.