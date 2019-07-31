В Канне вводят экологические ограничения в отношении круизных судов

Курортный город Канн намерен ввести жесткие экологические ограничения в отношении круизных судов. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на власти города.

Как показало исследование, проведенное по их заказу, за 12 месяцев круизные лайнеры приносят с собой в Канн загрязнение, сравнимое с тем, которое могло бы исходить от одного миллиона автомобилей. Теперь, начиная с 2020 года, вводится, в частности, правило, запрещающее туристическим судам пересекать границу внешней акватории порта в случае, если они используют топливо с содержанием серы, превышающим 0,1%.

Это более жесткая норма в отношении топлива, чем та, что действует с 2015 года во всей Франции и ограничивает содержание серы в топливе пассажирских кораблей 1,5%. Для остальных же судов она равна 3,5%, но только в том случае, если стоянка лайнера не превышает двух часов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Канн - четвертый по значимости туристический порт Франции - он уступает только Марселю, Аяччо и Гавру. Власти рассчитывают, что в этом году на борту круизных лайнеров в город прибудут не менее 400 тыс. туристов, которые потратят в Канне порядка €56 млн.