Фильм "Шиндиси" режиссера Дито Цинцадзе будет представлен на соискание премии американской киноакадемии "Оскар" от Грузии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", говорится в сообщенииНационального киноцентра.

Выбор традиционно был сделан путем тайного голосования. Картина "Шиндиси" получила голоса 10 из 12 членов отборочной комиссии, в состав которой входили известные режиссеры, актеры, кинокритики и другие деятели искусств,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Помимо "Шиндиси" на поездку на "Оскар" претендовали еще четыре картины: "Парад" (режиссер Нино Жвания), "Пока вернется отец" (Мари Гулбиани), "Соседи" (Гигиша Абашидзе), а также "Вдохни-выдохни" (Дито Цинцадзе).

Фильм "Шиндиси" повествует об истории деревни, которая пережила августовскую войну 2008 года. Фильм основан на реальных событиях, рассказывающих о самоотверженности крестьян и борьбе солдат за жизнь.

Администрация киноакадемии "Оскар" уже выбрала дату проведения 92-й по счету церемонии — 9 февраля 2020 года.