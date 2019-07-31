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Путин распорядился подключить Минобороны к тушению пожаров в Сибири


Президент РФ Владимир Путин распорядился подключить к тушению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке Министерство обороны России. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Кремля.

"Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент РФ Владимир Путин дал указание министерству обороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока", - сказали в пресс-службе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Там добавили, что президент также распорядился до особого распоряжения сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области.




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