Путин распорядился подключить Минобороны к тушению пожаров в Сибири

Президент РФ Владимир Путин распорядился подключить к тушению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке Министерство обороны России. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Кремля.

"Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент РФ Владимир Путин дал указание министерству обороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока", - сказали в пресс-службе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Там добавили, что президент также распорядился до особого распоряжения сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области.