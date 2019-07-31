Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в интернете, передает в среду агентство "Украинские новости".

Ранее агентство передавало, что один из популярных на Как говорится в сообщении, презентовать Зеленскому его бюст попыталась съемочная группа телеканала "1+1" во время визита президента в Черкассы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно", - цитирует Зеленского агентство.

При этом глава украинского государства "призвал больше такого не делать".