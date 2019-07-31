Зограб Мнацаканян коснулся отношений Армения – ЕС

Послебархатной революции, Армения находится в очень интенсивной политической и экономической вовлеченности с Европейским союзом. Как передает Арменпресс, об этом в интервью, данному старшему исследователю Фонда Маршалла ДжонатануКацу сказал министр иностранных дел Армении ЗограбМнацаканян.

“Европа была последовательным, продолжительным участником развития институтов Армении, государственных структур, развития экономики. С тех пор, как произошла бархатная революция, мы находимся в очень интенсивной, масштабной политической и экономической вовлеченности с ЕС”- отметил Мнацаканян.

Глава МИД добавил, что в качестве части этого процесса они хотят быть вовлечены и в диалог по либерализации визового режима с ЕС, итогом которого станет заключение соответствующего соглашения.