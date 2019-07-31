Бако Саакян принял защитника прав человека Армении АрманаТатояна

31 июля президент Республики АрцахБако Саакян принял защитника прав человека РА АрманаТатояна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой принял участие и защитник прав человека Республики АрцахАртакБегларян, был обсужден ряд вопросов, касающихся защиты прав человека и сотрудничества соответствующих структур двух армянских государств.