Американские биологи создали нейрочип, способный считывать сигналы из центра слуха мозга в режиме реального времени и расшифровывать то, что слышит или говорит его обладатель. Эта технология вернет дар речи парализованным и немым людям, пишут ученые в журнале Nature Communications.

"Мы показали, что мы можем напрямую считывать сигналы с поверхности коры мозга для того, чтобы расшифровывать то, что воспринимает или произносит тот или иной человек, не тратя на это много времени. Это большой шаг к созданию нейропротезов, которые вернут дар речи тем людям, которые сейчас его лишены", — заявил Джош Чартье из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.