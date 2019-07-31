Доходы госбюджета Армении увеличились на 152 млрддрамов

Доходы государственного бюджета РА в первом полугодии 2019 годапо сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились на 25,1% или на 152 млрддрамов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница правительства Армении в Facebook.

“Доходы государственного бюджета РА в первом полугодии 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились на 25,1% или на 152 млрддрамов, в результате была предоставлена возможность инициировать следующие крупные программы: с 1 июня в среднем на 10% повысилась зарплата военнослужащих, с 1 сентября на 10% повысится зарплата около 38 тысяч учителей, с 1 января 2020 года повысятся пенсии на 10%, дополнительно 7 млрд 400 млн будут выделены на дорожное строительство - на ремонт дорог общей протяженностью 303 км, дополнительные 10 млрд драмов будут предоставлены общинам с субвенциальными программами, 3 млрд. драмов будет выделено на решение программы жилищных проблем граждан, потерявших квартиры в результате землетрясения 1988 года” - говорится в сообщении.