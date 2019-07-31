Дети из приграничных сел в Ереване: инициатива Анны Акопян

По инициативе супруги премьер-министра РА, председателя Совета попечителей благотворительных фондов “Мой шаг” и “Cityofsmile/Город улыбок” Анны Акопян продолжается проведение в рамках летних каникул ереванских мероприятий для более 700 9-13 летних детей из приграничных сел РА.

Как сообщили Арменпресс в офисе Анны Акопян, 31 июля 60 детей из приграничного села Армаш Араратской области посетили Национальную галерею Армении и приняли участие в интерактивной образовательной программе галереи, затем посетили Парк Победы, Ереванский зоопарк, побывали в новых парках города, а также побывали в пиццерии “Ташир” и Пончиканоце.

Старт программы был дан 26 июля. За это время Ереван посетили дети сел Баганис, Айгепар, Воскепар, НеркинКармирахпюр, Верин Кармирахпюр, Ерасх и Армаш Араратской области. Программа продлится до 16 августа. Она осуществляется при поддержке резервного фонда аппарата премьер-министра РА. Наорганизациюпрограммыбыловыделено 3 млн 600 тысяч драмов.