Следующий раунд торговых консультаций Пекина и Вашингтона состоится в сентябре в США

Следующий, 13-й по счету, раунд китайско-американских торгово-экономических консультаций состоится в сентябре в США. Соответствующая договоренность, как сообщает агентство Синьхуа, была достигнута на прошедшем 30-31 июля в Шанхае 12-м раунде переговоров.

"Стороны проведут в сентябре в США следующий раунд торгово-экономических консультаций", сообщает агентство, указывающее на то, что представители Китая и США, следуя достигнутым ранее между лидерами двух стран договоренностям, провели "откровенный, высокоэффективный и конструктивный диалог". О каких либо конкретных результатах, помимо договоренности провести следующие консультации в США, агентство не информирует,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сообщается лишь о том, что стороны на переговорах затронули вопрос увеличения закупок Китаем сельскохозяйственной продукции в США, исходя из той необходимости, которая есть у китайской стороны.

В агенстве подчеркнули, что некоторые оценки относительно плачевного состояния экономики Китая из-за существующих торговых трений с США сильно преувеличены, и американской стороне стоит осознать новые реалии, чтобы добиться прогресса путем диалога, а не конфронтации.