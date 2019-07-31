Арцрун Ованнисян опубликовал фото процесса предоставления питания в воинских частях

Пресс-секретарь министра обороны Армении АрцрунОваннисян опубликовал фотографии нового порядка предоставления продовольствия в воинских частях. Как передает Арменпресс, Ованнисян опубликовал эти фотографии, в отличие от фотографий зафиксированной сегодня перевозки мясаавтомобилем МО, с нарушением санитарно-гигиенических условий.

19-го июля премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил N-скую воинскую часть Министерства обороны Армении в Армавирской области, где во время обеда с солдатами лично проверил качество продуктов питания. После обеда премьер-министр отметил, что солдатам дается очень качественная еда.

22-го июля министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил, что сейчас в 4-х воинских частях ВС Армении питание предоставляется в новом порядке, а с августа число таких воинских частей увеличится еще на одну.