Должностные лица МО РА и АО Арцаха посетили ряд воинских частей

Находящиеся в Арцахе с рабочим визитом в рамках программы военного сотрудничества двух армянских республик заместитель министра обороны Армении ГабриелБалаян и первый заместитель начальника Генштаба ВС, генерал-лейтенант ОникГаспарян в сопровождении командующего АО Арцаха, генерал-майора Карена Абрамяна 30 июля посетили ряд воинских частей Армии обороны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Республики Арцах, на военную службу будущие представители офицерского состава младшего звена армянской армии приходятпосле получения соответствующего военного образования в Военном университете им. Вазгена Саркисяна, параллельно с высшим гражданским образованием. Высокопоставленные гости поинтересовались условиями службы слушателей Военного университета, подчеркнули важность данного формата сотрудничества с АО и ответили на вопросы, интересующие состав.

Затем командир армии ознакомил ГабриелаБалаяна и ОникаГаспаряна с испытательным ходом программы по обеспечению личного состава питанием, внедренного в одной из воинских частей Армии обороны, по примеру ряда воинских частей ВС РА.