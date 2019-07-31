Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году

Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир в среду в эфире телеканала ТГРТ.

"Вторая очередь поставок С-400 может начаться в будущем году. Управление системами будет осуществлять Турция, иначе быть не может. Ничего нежелательного для нас с этими комплексами сделать не получится", - сказал он. Демир при этом отметил, что США "не предоставили никаких технических обоснований для своего аргумента о том, что С-400 не могут работать вместе с истребителем F-35".

Глава УОП обратил внимание на то, что благодаря контракту по С-400 Турция получит некоторые технологии ПВО, которые сможет использовать в национальных проектах противоракетной обороны. В будущем, по его словам, вместе с С-400 безопасность турецкого воздушного пространства будут обеспечивать и отечественные системы различной дальности и предназначения. "С 2021 года планируем постепенно вводить в строй комплексы Hisar-A, Hisar-O и Siper ", - сказал Демир.

Как заявил 14 июля президент Турции Тайип Эрдоган, процесс поставок С-400 в Турцию может завершиться к апрелю 2020 года.