В долинах и предгорьях ожидается высокий риск возникновения пожаров

В ближайшие 5 дней в долинах и предгорьях Армении ожидается высокий риск возникновения пожаров. Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что на территории Армении днем 31-го июля и 1-го августа ожидается погода без осадков. Со 2 по 5 августа в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Днем 31-го июля температура воздуха повысится на 2 - 3 градуса, со 2 по 3 августа понизится на 4 - 5 градусов.

В Ереване днем 31-го июля, с 1 по 5 августа ожидается погода без осадков, в вечерние часы ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.