Временно приостановлена подача газа в общины Арагац и Цахкаландж, а также часть Артамета

С целью осуществления аварийно-восстановительных работ 31-го июля с 14: 00 до 17: 00 прекращено газоснабжение газопотребителей общин Арагац и ЦахкаланджАрмавирской области, с 13: 00 до 16: 00-газопотребителей квартала Геташен села АртаметКотайкской области. Об этомАрменпресссообщили в пресс-службе ЗАО “Газпром Армения”.