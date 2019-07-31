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Временно приостановлена подача газа в общины Арагац и Цахкаландж, а также часть Артамета


С целью осуществления аварийно-восстановительных работ 31-го июля с 14: 00 до 17: 00 прекращено газоснабжение газопотребителей общин Арагац и ЦахкаланджАрмавирской области, с 13: 00 до 16: 00-газопотребителей квартала Геташен села АртаметКотайкской области. Об этомАрменпресссообщили в пресс-службе ЗАО “Газпром Армения”.




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