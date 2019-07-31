В Аризоне обсуждается вопрос открытия торгового офиса с Арменией

Делегация во главе с вице-губернатором Калифорнии Элени Куналакис, обозначив направления сотрудничества, провела в Армении эффективные и важные встречи. На пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс Элени Куналакис поблагодарила за теплый прием. Она выделила свой визит в мемориальный комплекс, увековечивающий память жертв Геноцида армян, где в сквере Памяти посадила дерево от имени Калифорнии. Делегация впечатлена и визитом в центр Тумо. По словам Элени Куналакис, важно, что американские армяне смогли внести такой вклад и на своей Родине. Она выразила надежду, что их визит откроет новые двери для расширения сотрудничества.

“Штат Калифорния признал Геноцид армян и требователен в этом вопросе. В нашем штате действует закон, согласно которому в общественных учебных заведениях штата история Геноцида армян представляется учащимся. Калифорния - один из 9 штатов США, который признал независимость Арцаха”, - сказала Элени Куналакис.

Сенатор штата Аризона Отониел Наварете считает большой честью находиться в Армении. Он подчеркнул, что состоялись очень важные встречи с министром иностранных дел, депутатами Национального собрания. “Очень интересно видеть, насколько армяне диаспоры связаны со своей Родиной и делают все для реализации инвестиционных программ. Здесь в людях я вижу уникальную энергию. Аризона - один из Штатов, признавших Геноцид армян. Необходимо работать над тем, чтобы в будущем не повторились бы другие геноциды”, - сказал он. Отониел Наварете отметил, что в Аризоне обсуждают вопрос открытия торгового офиса с Арменией.

Журналисты поинтересовались о возможной организации прямого рейса Лос-Анджелес - Ереван. Елени Куналакис отметила, что в этом направлении ведется работа.

“Он будет очень важен для Армении и для армян. Как мы знаем, в Калифорнии проживает большое количество армян, и в случае прямого рейса они легче смогут передвигаться”, - сказала она.