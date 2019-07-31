Дым от горящих российских лесов дошел до Монголии

Дым от горящих в Сибири лесов добрался до некоторых районов Монголии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По словам представителя отдела по борьбе с пожарами монгольского национального агентства по чрезвычайным ситуациям Пуревжава Соронзонболда, 29 июля дым накрыл северные районы Монголии, а вечером следующего дня достиг столицы страны Улан-Батора. «Мы пристально следим за ситуацией с сильными лесными пожарами в Сибири», — заявил Соронзонболд.

Также он отметил, что на территории Монголии пожаров пока нет.

Ранее 31 июля сообщалось, что общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до 3 миллионов гектаров.