Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
15:05, 31 Июль, 2019
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Первый газ поступит к полуночи 31 декабря", - сказал Зеле, отвечая на вопрос о поступлении первого газа по "Северному потоку-2".
По словам главы австрийской компании, 70% газопровода уже уложены по дну Балтийского моря.
Зеле подчеркнул, что задержек по реализации проекта не ожидается. Он напомнил, что проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.