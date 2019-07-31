Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Первый газ поступит к полуночи 31 декабря", - сказал Зеле, отвечая на вопрос о поступлении первого газа по "Северному потоку-2".

По словам главы австрийской компании, 70% газопровода уже уложены по дну Балтийского моря.

Зеле подчеркнул, что задержек по реализации проекта не ожидается. Он напомнил, что проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.