Кинокомпания A24 показала трейлер фильма "Маяк", главные роли в котором сыграли Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон. Ролик опубликован на YouTube-канале A24, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сюжет черно-белого хоррора рассказывает о двух смотрителях маяка, живущих в конце XIX века в штате Мэн. Режиссер картины - Роберт Эггерс ("Ведьма", 2015).

Премьера "Маяка" состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм получил приз ФИПРЕССИ в рамках двухнедельника режиссеров. Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет 98%.