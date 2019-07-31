Вышел трейлер хоррора "Маяк" с Дефо и Паттинсоном
Кинокомпания A24 показала трейлер фильма "Маяк", главные роли в котором сыграли Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон. Ролик опубликован на YouTube-канале A24, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Сюжет черно-белого хоррора рассказывает о двух смотрителях маяка, живущих в конце XIX века в штате Мэн. Режиссер картины - Роберт Эггерс ("Ведьма", 2015).
Премьера "Маяка" состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм получил приз ФИПРЕССИ в рамках двухнедельника режиссеров. Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет 98%.
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