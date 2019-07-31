Совет безопасности Турции обсудил создание “безопасной зоны” в Сирии

В ходе заседания Совета национальной безопасности Турции была обсуждена тема создания “безопасной зоны” на севере Сирии, в восточных районах реки Евфрат, что отражено в заявлении, опубликованном после заседания Совета. Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

“Исходя из безопасности турецких границ с Сирией, Турция продолжит очищать регион от боевиков, и не будет жалеть усилий для создания “безопасной зоны” на севере Сирии”, - говорится в заявлении.

О создании “безопасной зоны” в восточных районах реки Евфрат на севере Сирии президент Турции РеджепТайипЭрдоганвпервые заявилв 2013 году в США. Согласно этому плану, для сирийцев, покидающих страну из-за столкновений в Сирии, будет создана территория, на которой будет обеспечена их безопасность. С этой территории должны быть удалены боевики Рабочей партии Курдистана и других подобных формирований. “Безопасная зона” будет создана на территории 30 - 40 км в ширину и 460 км в длину.