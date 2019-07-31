Будет остановлен маршрут микроавтобуса номер 48

С 1 августабудет прекращена работа микроавтобусаномер 48 внутригородской сети.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт мэрии Еревана.

“Уважаемые сограждане, из-за отказа эксплуатирующей компании от обслуживания, с 1-го августа будет прекращено внутригородское микроавтобусное сообщениемикроавтобуса номер 48по маршруту ЗАО “Гранд Кенди" - 15-й квартал”. С целью частичного обеспечения транспортного обслуживания граждан, пользующихся указанным маршрутом

а) маршрут 42 с проспектаАршакуняц будет продлен до ЗАО “Гранд Кенди” конечной точки маршрута 48

б) частично изменится маршрут номера 52, он из 15-го квартала (от площади Чауша) будет двигаться по маршруту 48, по улицам Башинджагяна, Маргаряна, Алабяна, Ленинградян до улицы Себастии, затем по действующему маршруту.

Пассажиры, пользующиеся 48 маршрутом, смогут пользоваться другими внутригородскими маршрутами, действующими параллельно с указанным маршрутом.

Мы приносим согражданамизвинения за причиненные неудобства”, - говорится в сообщении.