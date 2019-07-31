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Брат Героя Апрельской войны Кярама Слояна назвал сына в честь героя Роберта Абаджяна


Брат Героя Апрельской войны Кярама Слояна назвал своего новорожденного сына Робертом в честь другого участника Апрельской войны, Героя Арцаха Роберта Абаджяна. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал ректор Ереванского государственного медицинского университета Армен Мурадян.

“Мир нашей стране, а этому малышу здоровое и беззаботное детство! В семье брата Героя апрельской войны Кярама Слояна родился мальчик. Сына назвали Робертом в честь Героя Арцаха Роберта Абаджяна”, - написал Мурадян.

В ходе четырехдневной Апрельской войны 2016 года, развязанной Азербайджаном, Кярам Слоян и Роберт Абаджян вместе со своими товарищами по оружию ценой жизни в Мартакерте защищали доверенные им позиции.




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