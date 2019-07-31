Хайди Клум показала пикантную фотосессию, которую на отдыхе ей устроил муж

46-летняя модель, похоже, решила немного повеселиться и выложила ряд забавных снимков, передает Арменпресс.

Недавно появилась информация, что Хайди Клум и её молодой возлюбленный — 29-летний гитарист Tokio Hotel Том Каулитц — связали себя узами брака ещё в феврале. Но, несмотря на то что это событие пара долго хранила в тайне, пикантные снимки они скрывать от фанатов не спешат.

Хайди выложила в своём инстаграме ряд фото, где игриво позировала в кровати в купальнике с перцами. cудя по всему, фотографом выступил её супруг-рокер.

Снимки Клум сопроводила подписью "Пицца и спагетти", добавив к ней сердечки. Пара сейчас отдыхает в Италии, но отправились они туда не просто так. Влюблённые хотят ещё раз отметить свадьбу — на этот раз на Капри, пишет Hollywoodlife.