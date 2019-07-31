Лесные пожары в России охватили около 3 млн га

На территории России действует 147 очагов лесных пожаров, которые активно тушат, и более 300 лесных пожаров в труднодоступных районах, тушение которых не ведется по решению региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В общей сложности природные пожары распространились на площади около 3 млн га,сообщает в среду сайт "Авиалесоохрана".

Наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 59 пожаров на землях лесного фонда на площади 78 226 га. В Красноярском крае тушат 47 пожаров на площади 21 963 га, в Якутии - 24 пожара на площади 1 403 га.

На тушении лесных пожаров задействованы 2 720 человек, 390 единиц техники. На авиамониторинге - 34 воздушных судна, на тушении - 28 воздушных судов.